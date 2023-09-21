«Anchor Developments» تبدأ أعمال الحفر بمشروع «RDR rue du Rivoli»

أعلنت شركة Anchor Developments مشاركتها فى فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2023، والذى ينطلق خلال الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر الجاري، حيث تقدم الشركة عروض حصرية وفترات سداد تصل حتى 12 عام على مشروعها المميز «RDR rue du Rivoli».

وبهذا الخصوص، قال المهندس حازم على، العضو المنتدب لشركة Anchor Developments: إن الشركة تختار المعارض المتخصصة للتواجد بها بمشروعاتها، خاصة مع أهميتها فى تحقيق التواصل المباشر مع عملائها، بالإضافة إلى التعرف على التطورات فى احتياجات العملاء وتفضيلاتهم فى المشروعات الراغبين فى الشراء بها.

وأضاف أن الشركة تتواجد فى المعرض بمشروعها المميز «RDR rue du Rivoli»، والذى يقع على مساحة 10815 مترًا، ويتم البناء على مساحة 30% فقط من الأرض، موضحاً أن المشروع عبارة عن ستريب مول بمنطقة حى المستثمرين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وبارتفاع أرضى ودورين تجارى وإدارى.

وتابع: أن الشركة بدأت أعمال الحفر بالمشروع، وتتم معدلات التنفيذ وفق الخطة الزمنية المحددة، حيث تستهدف الشركة بدء تسليم المشروع فى 2026، حيث يساهم بدء التنفيذ بالمشروع فى تعزيز ثقة العملاء وخاصة فى ضوء الظروف الراهنة التى يبحث فيها العميل عن جدية فى التنفيذ والتزام فى التسليم.

وأوضح رياض مختار، رئيس قطاع المبيعات والعمليات بشركة Anchor Developments، أن المشاركة فى معرض سيتى سكيب مصر يعد إحدى الآليات التى تعتمد عليها الشركة لتحقيق خطتها البيعية فى مشروعاتها، وخاصة أنه يعد أحد الفعاليات التى تنظمها شركة عالمية فى مصر، ويشهد عدد زيارات ضخما تحقق الشركة من خلاله التواصل مع عملائها الحاليين، وتزيد من قاعدة عملائها. ولفتإلى أن الشركة تطرح وحدات بعروض حصرية خلال فترة المعرض على مشروع RDR rue du rivoli، والتى تتضمن خصم 35% على الكاش، أو 0% مقدم وفترات سداد تصل إلى 12 عاماً، بحيث يكون القسط أقل من إيجار المكاتب أو العيادات بالمشروع، مع طرح عرض تحت اسم «1/2 محلك ذهب»، مؤكداً أهمية هذه العروض للعملاء الباحثين عن فرص لا تتكرر.

وأشار إلى أن شركة Anchor Developments أسسها المهندس عمرو على عام 2022، وهى تابعة لكيان قوى يمتلك خبرة تصل إلى 30 عاماً فى مجال الإنشاءات والمقاولات، وهى شركة الصرح القابضة، وقررت الشركة الاستفادة من هذه الخبرة والتوجه للاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة نظراً لأهميتها كمشروع قومى واستثمارى واعد.