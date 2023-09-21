المهندس أحمد صبور: الأهلى صبور ضخت 5 مليارات جنيه للإنشاءات وتستهدف مبيعات بـ 11.5 مليار

المهندس أحمد صبور:

2023 عام التسليمات.. تسليم 4000 وحدة لعملاء GAIA بالساحل الشمالى وGreen Square و L’Avenir بمستقبل سيتي

وصفت شركة الأهلى صبور عام 2023 بأنه عام التسليمات حيث تسعى الشركة بجدية لتسليم أكثر من 4000 وحدة سكنية فى مشروعاتها المختلفة على مستوى الجمهورية بنهاية العام الحالى.

واعتبرت الشركة أن هذه الإنجازات تأتى كنتيجة للتفانى والجهد الذى بذله كافة أعضاء فريق العمل فى الشركة والتزامهم الدائم بتحقيق رؤية الشركة، تتركز التسليمات فى مشروعات GAIA بالساحل الشمالى وGreen Squareو L’Avenir بمستقبل سيتى لإرضاء عملاء الشركة، حيث قامت الشركة بضخ 5 مليارات جنيه فى الإنشاءات فى كافة مشروعاتها.

وتهدف شركة الأهلى صبور إلى تحقيق تغيير جذرى فى فلسفتها وأسلوب عملها، من خلال ضخ دماء جديدة فى الشركة، وذلك لمواكبة التطورات الكبيرة التى يشهدها القطاع وهو ما ساعد الشركة على وضع خطط استراتيجية توسعية جديدة. حيث وقعت الشركة اتفاقية تعاون استراتيجى بين شركة الأهلى صبور للتنمية العقارية وشركة نطاق الأولى للتطوير العقارى مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، على هامش معرض سيتى سكيب جلوبال فى العاصمة الرياض. يهدف التحالف إلى إنشاء كيان قوى فى قطاع التطوير العقارى، واستثمار الفرص العقارية المتاحة فى المملكة، والتعاون الاستراتيجى لتوفير الشراكات لدعم تحقيق مستهدفات تحفيز المعروض السكنى والتطوير العقارى بالمملكة العربية السعودية.

وبهذا الخصوص قال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، إن الشركة تعيش هذه الأيام مرحلة جديدة من عمرها وتضيف خبرات لخبراتها وتدرس العديد من الفرص التوسعية، والتأكيد على وضع توجه استراتيجى جديد يشمل الخطط المستقبلية والانتهاء من مراحل مهمة فى مشروعاتها الحالية والانطلاق بإنشاءات جديدة فى باقى المشروعات فى ظل المنافسة الصعبة فى السوق.

وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق 11.5 مليار جنيه حجم مبيعات مستهدفة خلال عام 2023 تم تحقيق نحو 8.5 مليارات جنيه منها حتى بداية سبتمبر 2023 وهو الأمر الذى جعل الشركة تدرس بجدية فرص استثمارية كبيرة فى شرق وغرب القاهرة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالى والعلمين الجديدة ومستقبل سيتى والأقاليم بجانب التواجد فى السوق السعودى لتنمية محفظة الشركة من الأراضى البالغة 5 ملايين متر مربع جديدة فى 2023.

توقيع اتفاقية تحالف لإنشاء شركة عقارية كبيرة فى السعودية لبدء أول مشروعات الشركة فى الرياض

وأشار إلى الشركة قامت بتأسيس أربع شركات جديدة تنضم لشركات الأهلى صبور وليرتفع عدد الشركات التابعة إلى 19 شركة.

واستعرض صبور الشركات الأربع المؤسسة حديثا على النحو التالى:

- « جراندي» وهى الشركة المسؤولة عن أعمال التشطيبات وخدمات الفرش والديكور فى مشروعات الشركة الأم ومشروعات الغير والتى ستوفر لعملاء مشروعاتنا فرصًا نموذجية لتشطيب الوحدات وفقا لأعلى مستويات الجودة والرفاهية، وبأساليب ميسرة للسداد.

- الشركة الثانية ستكون متخصصة فى مجال تسويق المشروعات وتقديم الاستشارات التسويقية والتطويرية للشركة ولصالح الغير وسيتم إطلاقها رسميا قبل نهاية العام الجارى، حيث تسعى لتوقيع عقود لتسويق مشروعات بنحو 30 مليار جنيه كانطلاقة أولى للشركة.

- «التزام مصر» بالشراكة مع مجموعة «التزام الاماراتية» والتى تهتم بإدارة الأصول العقارية وخدمات إدارة المرافق وصيانة المجمعات السكنية المتكاملة فى مشروعات المجموعة ومشروعات الغير.

- الرابعة تدير وتسوق وتطور كل المشروعات غير السكنية لشركة الأهلى صبور وستكون مخصصة للمكونات غير السكنية فى مشروعات الاهلى صبور سواء الفنادق أو المبانى التجارية والإدارية والطبية والاندية وغيرها

وأضاف المهندس أحمد صبور قائلًا «اعتبرنا هذا العام فرصة حقيقية لتسليم الوحدات فى كل المشروعات حيث قمنا بتسليم 530 وحدة فى GAIAبالساحل الشمالى ومخطط تسليم 500 وحدة أخرى قبل بداية الصيف القادم وأيضا تسليم وحدات مشروعات Green Square و L’Avenir بمستقبل سيتى، خصوصا وأن الأهلى صبور هى أول شركة اتجهت لمستقبل سيتى وأول شركة تقوم بالتسليمات فى مشروعاتها هناك، بجانب أن الشركة بدأت تنفيذ شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات العالمية منها شيراتون فى GAIA بالساحل الشمالى وذا ماريوت فى KEEVA غرب القاهرة بالسادس من أكتوبر وهو ما يؤكد ثقة العلامات التجارية العالمية فى اسم الأهلى صبور.

ولفت إلى أن العمل يسير على قدم وساق فى مشروع KEEVA بالسادس من اكتوبر فى غرب القاهرة خاصة وأنه واحد من أجمل المشروعات فى المنطقة لما يمتلكه من عناصر قوة تميزه من حيث الموقع على محور دهشور بتصميماته المميزة موضحا أن المشروع يجسد الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 173 فدانًا بتكلفة إنشائية تقدر بنحو 4.2 مليارات جنيه بمبيعات مستهدفة بنحو 8.8 مليارات جنيه فى الجزء السكنى.

وأشار إلى أن الشركة تستعد لتسليم وحدات Green Squareبمستقبل سيتى حيث يقام المشروع على مساحة 80 فدانًا بتكلفة إنشائية تبلغ 1.2 مليار جنيه بعدد وحدات يبلغ 1167 وحدة سكنية لاستهداف مبيعات بـ 2.68 مليار جنيه، موضحا أن المشروع يعتبر أول مشروع يتم تسليمه فى مستقبل سيتى ويضم أول ساكن فى المدينة، لافتا إلى أنه سيتم تسليم وحدات مشروع L’Avenir بمستقبل سيتى أيضا وهو مشروع مقام على 100 فدان بعدد وحدات يبلغ 2144 وحدة سكنية لاستهداف مبيعات بـ 3.75 مليارات جنيه حيث سيتم تسليم وحداته قبل نهاية العام، كما تسعى الشركة إلى زيادة نسبة مبيعاتها للأجانب من 5 % إلى 10% خلال العام القادم 2024.