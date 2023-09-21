أمين سراج : استثمارات هايد بارك تجاوزت الـ 80 مليار جنيه ومبيعاتها ستصل 13 مليارًا خلال العام الجارى

أمين سراج :

قدر المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، استثمارات الشركة فى السوق المحلى بحوالى 80 مليار جنيه فى الوقت الذى تجاوزت فيه مبيعات الشركة حاجز الـ 10 مليارات جنيه منذ بداية 2023 منها مليارى جنيه فى مشروعات بغرب القاهرة متوقعًا أن تبلغ مبيعات الشركة خلال العام الجارى من 12 إلى 13 مليار جنيه.

وأشار أمين سراج، خلال مائدة مستديرة عقدتها إلى أن الشركة نفذت عملية توريق بحوالى 500 مليون جنيه خلال العام الجارى، مع إمكانية تنفيذ عملية توريق جديدة بنحو 150 مليون جنيه أخرى خلال العام الجارى موضحًا أن الشركة حصلت على تمويلات بنجو 1.3 مليار جنيه من خلال التأجير التمويلى لبعض الأصول التى تمتلكها الشركة.

ولفت إلى أن الشركة تستعد لتوقيع عقود مقاولات بقيمة 3.5 مليارات جنيه خلال شهر نوفمبر المقبل بهدف الإسراع فى عمليات التنفيذ لمشروعاتها المختلفة، بجانب عقود جارية بنحو 6 مليارات جنيه على مدار العامين المقبلين.

وأضاف أن هايد بارك تجرى عمليات تفاوضية مع هيئة المجتمعات العمرانية لاقتناص قطعتى أرض بمنطقة غرب القاهرة بمساحات 95 و100 فدان تمهيدا لتنفيذ مشروعات عمرانية عليها.

وشدد على أن الشركة تمكنت من تسليم 4088 وحدة حتى الآن بمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة كما يجرى الانتهاء من 1168 وحدة أخرى خلال العام الجارى، لافتا إلى التعاقد لتوصيل وتنفيذ شبكة انترنت متكاملة داخل الكمبوند بتكلفه مبدئية للمرحلة الأولى تقل إلى 30 مليون جنيه والمراحل الأخرى قد تصل تكلفتها إلى 200 مليون جنيه.

وقدر التكلفة الاستثمارية لحديقة هايد بارك البالغة 600 ألف متر مربع بأكثر من 500 مليون جنيه، حيث انتهت الشركة من تنفيذ المرحلة الاولى منها على مساحة 105 ألف متر بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه، كما يضم مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، نادى رياضى وإجتماعى على مساحة 40 فدان، حيث تم الاتفاق مع شركة بلو ريبون ايجيبت لإدارة الأندية الرياضية، وجارى حاليا وضع التصميمات للنادى مع كبرى المكاتب المتخصصة.

وقال إن الشركة وقعت عقودًا مع كبرى شركات المقاولات وعدد من الشركات المتخصصة فى تطوير البنية التحتية، لتطوير مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة ومنهم: حسن علام وريدكون وكونكريت بلس وميدكوم والخرافى وكونستك وأكثر من 40 شركة أخرى.

وأوضح أن مشروع تاونى، حقق مبيعات بنحو 2 مليار جنيه، وهو المشروع الذى يقع على مساحة 31 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر على مراحل مختلفة، كل مرحلة ستتضمن جزءًا سكنيًا وأخر خدميًا، حيث من المقرر تسليم آخر مرحلة من المشروع فى عام 2024.

وتطرق سراج إلى مشروع سى شور الساحل الشمالى، حيث أوضح أنه يستفيد من التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة فى الساحل الشمالى الغربى لافتا إلى أن المشروع يضم عددًا كبيرًا من الوحدات المتنوعة من الفيلات وتاون هاوس وتوين هاوس وشاليهات وبنتهاوس مشيرا إلى أن مبيعات المشروع خلال فترة أشهر الصيف فقط تجاوزت الـ4.5 مليارات جنيه.