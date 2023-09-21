«ماستر جروب» تستعد لتسليم المرحلة الأولى لمشروع «ذا سيتى».. العام المقبل

أكد محمد لاشين – رئيس مجلس إدارة شركة «ماستر ان» استراتيجية الشركة تعتمد على مجموعة واضحة من القيم، تتمثل فى المصداقية والالتزام مع عملائها وتوفير كافة احتياجاتهم فى مشروعاتها الحالية والمستقبلية وتنفيذ الجدول الزمنى للمشروعات وفقًا للخطة الموضوعة والمتفق عليها مع العملاء فى المواعيد المحددة لذلك.

وأشار خلال جولة صحفية لمشروع ذا سيتى للاطلاع على أحدث التطورات الخاصة بحجم الإنجاز للمشروع ورصد هذا التطور من أرض الواقع أن حجم الإنشاءات الخاصة بمشروع «ذا سيتى» يسير بمعدلات جيدة، وفقًا للجداول الزمنية للتنفيذ، والمتفق عليها مع شركة العاصمة الإدارية، ليصل المشروع إلى معدلات بناء قياسية، حيث بلغ إجمالى الإنشاءات للمرحلة الأولى أكثر من ٧٥ %، بالإضافة إلى العمل فى المرحلة الثانية والثالثة للمشروع ليصل إجمالى معدلات التنفيذ فى المشروع بالكامل لنحو ٥٥ % لمساحة ٥٤ فدان هى إجمالى مساحة المشروع ككل، مشيدا بدور شركة العاصمة وتعاملها مع هذا المشروع القومى العملاق بادراك شديد لأهمية إنجازه بأسرع وقت، ووفقًا لأعلى المعايير من خلال عدد من التيسيرات والإجراءات التى تتخذها مؤخرًا من أجل إنجاز المشروعات وتسليمها للعملاء وفقًا لكافة المعايير العالمية فى إنشاء مدن ذكية مستدامة والالتزام أيضاً بمعدلات تنفيذ قوية على أرض الواقع لحماية حقوق العملاء.

وأشار «لاشين» إلى أن العمل مستمر فى أرض المشروع يتم تنفيذه وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان وتوفير كافة الخدمات المميزة التى تجعل المشروع من الاختيارات الأولى للعملاء نتيجة عدة عوامل أساسية تمت مراعاتها فى التصميمات الهندسية والمعمارية والخدمات واماكن الترفيه داخل المشروع، لافتًا إلى أن الشركة حرصت أيضاً على التعاقد مع شركة محرم باخوم إحدى كبرى شركات الاستشارات الهندسية فى مصر والشرق الأوسط للإشراف على تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية للمشروع بالكامل، وفقًا لأعلى المعايير العالمية فى التشييد والبناء، كما تعاقدت الشركة مع شركة معمار لتنفيذ أعمال «اللاند سكيب» للمشروع بالكامل مع اقتراب الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأضاف «لاشين» خلال المؤتمر أن الشركة تستعد الآن وبعد تحقيق معدلات إنجاز كبيرة فى مشروع «ذا سيتى» تستعد لإطلاق مشروع Allegra التجارى الطبى خلال مشاركتها فى فعاليات معرض «سيتى سكيب» والتعاقد مع إحدى أكبر شركات إدارة المشروعات الطبية فى مصر لإدارة المبنى الطبى بالمشروع والذى يقع على عدد من المحاور الرئيسية فى منطقة الـR7 والذى يحتوى أيضاً على جزء إدارى وتجارى يتضمن أعلى العلامات التجارية والترفيهية الشهيرة واول مجمع للسينمات بالمنطقة والتى سيتم التعاقد معها قريبا، بالإضافة لتوفير أعلى معدلات الترفيه والخدمة لسكان المشروع لتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى استعداد الشركة أيضاً لإطلاق مشروعين جديدين فى كل من الساحل الشمالى ومنطقة الشيخ زايد، وذلك فى إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع فى السوق المصرى.

وأضاف أن استثمارات مشروع TheCity تبلغ ٧ مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من ٨٠ % من مبيعات الجزء السكنى الخاص بالمشروع، مشيرًا إلى أن مشروع the city يمتاز بتنوع مساحات الوحدات التى تلبى احتياجات العملاء والتى تبدأ من ٩٥ مترًا حتى ١٩٨ مترًا مربعًا، و«الدوبلكس» تبدأ من ٢١٧ مترًا حتى ٣٩٦ مترًا، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات الترفيهية وتوزيعها بشكل مميز من منطقة للعب الأطفال، ومنطقة مخصصة لممارسة رياضة اليوجا والقراءة وحمام سباحة ومساحات خضراء متنوعة مما يوزع الكثافة السكانية بذكاء وغيرها من خدمات للنادى الاجتماعى، والمنطقة التجارية المتكاملة من محلات تجارية، مطاعم وكافيهات، وعيادات طبية ومنطقة الملاهى وبمول ذا سيتى المتواجد على رأس المشروع.