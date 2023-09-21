«أريفا» تبدأ أعمال الإنشاءات بمشروع «Glare» فى القاهرة الجديدة

تستعد مجموعة «أريفا» للتنمية العقارية لإطلاق المراحل الأكثر تميزا لمشروعها الإدارى والتجارى Glare والذى يقع بأحد أكثر المواقع تميزا بمدينة القاهرة الجديدة بالقطاع الأول على شارع التسعين الشمالى الرئيسى على مساحة 6880 متراً، وذلك تزامنا مع بدء أعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروع بعد حصول الشركة على القرار الوزارى للمشروع لإنشاء مول متعدد الاستخدامات ما بين إدارى وتجارى وطبى وفقا لأعلى المعايير والتصميمات الفنية والهندسية بإجمالى استثمارات تصل إلى ٢٫٤ مليار جنيه.

وقال المهندس عمرو يس – رئيس مجلس إدارة مجموعة «اريفا» إن الشركة تمتلك خبرات فى مجال الاستثمار السياحى والعقارى وعددا من القطاعات الاقتصادية المختلفة تمتد لأكثر من ٣٨ عاما، موضحا أن مشروع Glare الذى أطلقته الشركة خلال النصف الثانى من العام الماضى لاقى إقبالا كبيرا من العملاء نظرا لتفرد موقعه بشارع التسعين الشمالى الرئيسى وندرة تواجد مشروعات مثل مشروع (Glare) لافتا إلى أن المشروع عبارة عن إدارى تجارى طبى بارتفاع أرضى و7 أدوار متكررة بمسطح مبانى (BUA 33) ألف متر مربع.

وأوضح يس أن الشركة قبل إطلاق المشروع قامت بدراسة المنطقة جيدا وعمل تصميم معمارى فريد ومميز حيث تعاقدت الشركة لتصميم المول مع أفضل الاستشاريين المعماريين فى مصر لتنفيذه وفقًا لأحدث المعايير والتصميمات العالمية، بالإضافة إلى مراعاة الشركة لتطبيق نظم الاستدامة والجودة ليمتلك المبنى نظامًا متكاملًا لإدارة المبانى يمكنه من إدارة جوانب متعددة من المشروع بالكامل، والتحكم فيه بكفاءة، حيث يقوم النظام بجمع وتحليل البيانات من جميع الأنظمة المتكاملة، مثل HVAC «التدفئة والتهوية وتكييف الهواء» بالإضافة إلى نظام الإضاءة، والمراقبة ومكافحة الحرائق من خلال ربط ومزامنة الأنظمة المتكاملة، ويمكن من خلاله تحسين عمليات البناء ومراقبة استهلاك الطاقة أو تقليصها، بما يضمن توفير أكبر قدر من التحكم والكفاءة والاستدامة.

وأضاف «يس» أن كل جانب من جوانب المبنى تتم إدارته بأعلى مستوى من الاحترافية، كما تتوفر مكاتب الاستقبال فى جميع المداخل للمساهمة فى تقديم أفضل خدمة مميزة لإرضاء عملائنا والارتقاء بالقيمة الاستثمارية لكل وحدات المشروع، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى للشركة خلال الفترة المقبلة أن تكون المطور العقارى الرائد فى مصر من خلال تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية المتنوعة والتى تضيف للسوق المصرى ونسعى لتحقيق مهمتنا بمنتهى الحرفية المبنية على الخبرات الطويلة لمؤسسى الشركة فى المجال لضمان استمرارية الشركة على المدى الطويل من خلال أعمال التوسع التى تضعها الشركة ضمن خططها الاستراتيجية المستقبلية والتى سيتم الإعلان عنها قريبا.