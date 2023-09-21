انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم الخميس بقنا

تشهد الأحوال الجوية بنطاق محافظة قنا، اليوم الخميس انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، خاصة في ساعات الصباح الأولى من بداية اليوم ومع حلول ساعات المساء، وذلك مع قرب توديع فصل الصيف الذى من المقرر أن ينتهى رسميا يوم الجمعة المقبل.

حيث يسود اليوم طقس حار نهارا، مائل للحرارة مع حلول الليل، ويستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلًا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مع حلول ساعات الليل خاصة على المراكز الشمالية للمحافظة ابتداءً من مركز الوقف ودشنا ونجع حمادى وفرشوط وأبو تشت، فيما ترتفع الحرارة نسبيًا على باقى أجزاء المحافظة الجنوبية، بداية من قنا عاصمة المحافظة مرورًا بمراكز قفط وقوص ونقادة وذلك لقربها من خط الاستواء.

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة استقرارًا نسبيًا فى حركة الرياح، حيث تنشط رياح متوسطة على كافة أنحاء المحافظة خلال تلك الساعات، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الخميس الموافق ٢١سبتمبر ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٣٨ درجة، و٢٤ درجة للصغرى.