روسيا تُعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية في كراسني ليمان

أكدت وزارة الدفاع في روسيا، تدمير 30 مسيرة استطلاع جوية أوكرانية على محور "كراسني ليمان"، وذلك فيما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن منظومة "أوسا" للدفاع الجوي الصاروخية التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بالجيش الروسي، تمكنت من تدمير 30 طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية، وذلك خلال تنفيذ المهام القتالية على محور كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأشارت وزارة روسيا إلى أن منظومات "أوسا"، مجهزة بمعدات تسمح لها باكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة بدون طيار للعدو حتى عندما تكون على مسافة بعيدة.

وقالت إن "مجموعة ذخيرة واحدة لهذه المنظومة الصاروخية، تكفي لتدمير ستة أهداف جوية، وبعد استهلاك هذه الذخيرة، يقوم الطاقم بتغيير موقع تمركزه ويتوجه لإعادة التحميل في منطقة الإمداد بالذخيرة".

يشار إلى أن منظومة "أوسا"، هي منظومة دفاع جوي صاروخية سريعة التنقل تطلق صواريخ أرض - جو على علو منخفض وقصير المدى، تمت تسميتها في حلف الناتو باسم: سام-8.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاطها «19» مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، فضلا عن تدميرها «3» أخرى كانت تستهدف مناطق روسية، وهي كورسك وبيلجورود وأوريول غربي البلاد.

في المقابل، أعلنت أوكرانيا عن هجوم روسي واسع استهدف مناطق مختلفة بالبلاد، مخلفًا قتلى وإصابات، حيث أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية لمدينة خيرسون عن مقتل 2 وإصابة 4 آخرين جراء قصف روسي استهدف المدينة.

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة تشيركاسي وسط أوكرانيا، إن قصفًا روسيًا أدى لإصابة 7 وانتشال 10 آخرين من تحت الأنقاض.

من جانبها، ذكرت تقارير إعلامية عن دوي انفجارات استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، كما أشارت سلطات مدينة لفيف الأوكرانية عن استهداف روسي للمدينة.

إلى ذلك، أعلنت بولندا، في تطور مفاجئ، وقف مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا، حيث أوضح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي أن بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا لتركّز على تقوية الدفاعية الخاصة، وذلك بعد ساعات قليلة من استدعاء «وارسو» السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.

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