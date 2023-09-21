الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يستهل مشوار الدوري بمواجهة صعبة أمام بيراميدز.. اليوم

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

يستهل فريق الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2023 – 2024 بمواجهة مهمة وصعبة ضد بيراميدز في إطار منافسات الجولة الأولى.

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كواليس جلسة شيكابالا مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من أرتا سولار

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ميدو يوجه رسالة لـ أوسوريو قبل مباراة الزمالك وبيراميدز

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، وذلك من أجل اكتساب اللاعبين الثقة في مستهل مشوار البطولة.

ويعاني الزمالك من عدم اكتمال صفوف الفريق بشكل جيد بسبب عدم قدرته على عقد صفقات جديدة هذا الصيف بعد حرمانه من القيد بقرار من الفيفا بالإضافة لرحيل عدد من النجوم خلال الميركاتو.

على الجانب الآخر يخوض فريق بيراميدز المباراة تحت قيادة المدير الفني جايمي باتشيكو متسلحًا بكامل نجومه من أجل اقتناص النقاط الثلاثة واستغلال الحالة السيئة التي يعيشها الزمالك بعد الهزيمة من أرتا سولار في الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب استاد الدفاع الجوي على أن تنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستذاع مباراة الزمالك ضد بيراميدز عبر قناة ON Time Sports 1 HD الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

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