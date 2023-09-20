كواليس جلسة شيكابالا مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من أرتا سولار

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو كواليس جلسة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا مع لاعبي فريق الزمالك بعد الهزيمة من أرتا سولار في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

قال ميدو في تصريحات تليفزيونية إن شيكابالا، عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الخسارة مع فريق أرتا سولار، بطل جيبوتي.

وأضاف: "شيكابالا طلب من لاعبي الزمالك التركيز واللعب على قلب رجل واحد وضرورة توضيح الصورة التي كان عليها الفريق في مباراة تنزانيا".

وأتم: "شيكابالا شدد على ضرورة تقديم مستوى جيد أمام بيراميدز من أجل مصالحة الجماهير".

وخسر الزمالك على يد أرتا سولار بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي على ملعب الفريق الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز:

وتتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد الدفاع الجوي مساء غد الخميس لمتابعة مباراة القمة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصل على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز.