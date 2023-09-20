نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة لأوسوريو قبل مواجهة بيراميدز

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق، أن مواجهة الفريق الأبيض أمام بيراميدز صعبة نظرًا للظروف التي تحيط بالنادي مؤخرا وحالة عدم الاستقرار وكذلك الحالة النفسية للاعبين بالإضافة للغيابات الكثيرة عن قائمة الزمالك، مشيرا إلى أنه يتوقع خروج المباراة بالتعادل بين الفريقين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كان من الطبيعي أن يفوز الزمالك في أي مواجهة، لكن الفريق لديه ظروف صعبة وغيابات كثيرة، وبيراميدز يمتلك اسكواد قوي وخضع لاعبيه لفترة إعداد قوية خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "يجب على أوسوريو تغيير طريقة لعب الزمالك، في ظل الازمات الفنية ووجود مشاكل بدنية، ولذلك الافضل اللعب بطريقة 4-2-3-1، وأن يكون هناك ثنائي ديفيندر (دونجا وعمرو السيسي) وأمامهم يوسف أوباما من أجل الاستفادة منهم في الدفاع بشكل قوي وكذلك النواحي الهجومية، والاعتماد على أي طريقة آخرى سوف يشكل خطورة كبيرة".

وواصل: "لابد ان يعتمد أوسوريو غدًا على طريقة اللعب 4-2-3-1، غلق المساحات أمام بيراميدز، والاعتماد في الهجوم على وجود كل من مصطفى شلبي وسيد نيمار وأوباما وناصر منسي كمهاجم صريح".

وتابع: "وجود سيد عبدالله نيمار على حساب شيكابالا حل مثالي بالنسبة لأوسوريو مع نزول شيكا في الشوط الثاني، وهو الحل الأفضل لـ أوسوريو خصوصا أن المباراة ستحتاج جهد عالٍ، والبدني لازال لم يصل لمرحلة جيدة بالنسبة للزمالك".

وزاد: "تشكيل الزمالك الأفضل محمد صبحي، وحمزة المثلوثي ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي، وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا، ويوسف إبراهيم أوباما، وسيد نيمار ومصطفى شلبي، وناصر منسي".

وأضاف: "ناصر منسي مهاجم جيد ولديه إمكانيات كبيرة، وأتمنى أن يساعد زملائه في المباراة من خلال خبراته الكبيرة التي اكتسبها في الدوري المصري، والمباراة فرصة جيدة بالنسبة له، وأنصحه دائمًا بعدم الخروج من منطقة الـ18 كثيرًا، واللعب على المساحات بين ثنائي دفاع بيراميدز علي جبر وأحمد سامي".

وأكمل: "مصطفى فتحي وعبدالله السعيد هم أهم مفاتيح لعب بيراميدز، وهم الأخطر في صفوف الفريق، وبالتأكيد سيكون هناك رقابة عليه من دونجا أو عمرو السيسي، والمثلوثي سيواجه رمضان صبحي، وعبدالشافي أو عمر جابر لو شارك أحدهما في مركز الظهير الأيسر سيواجه مصطفى فتحي".

وأتم: "باتشيكو سيلعب على العامل النفسي، لكن الأمور في الملعب هي من ستحسم اللقاء، وكل مدرب لو استطاع إدارة المباراة بشكل مناسب سيحقق الانتصار، وسبق وفاز الزمالك كثيرا لكن الظروف الصعبة جعلت الكفة تميل لبيراميدز نوعًا ما وخلقت نوع من الخوف لدى جمهور الزمالك أيضا".