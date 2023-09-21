الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأوضاع في ناجورنو كاراباخ (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن "إعلان أذربيجان أنها تريد دمج الأرمن في منطقة ناجورنو كاراباخ سلميًا".

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إقليم ناجورنو كاراباخ 

وذكر التقرير أن تطورات متسارعة شهدها إقليم ناجورنو كاراباخ خلال الساعات الماضية، أبرزها تعليق أذربيجان إجراءات مكافحة الإرهاب في الإقليم بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع السلطات هناك.

وأضاف أن حكومة باكو أعلنت أنها بصدد إعادة دمج الانفصاليين الأرمن في منطقة ناجورنو كاراباخ سلميا، رافضة أي تدخل لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف.

ناجورنو كاراباخ 

وأشارت في الوقت نفسه إلى أنه سيتم مناقشة حقوق وأمن الأرمن في ناجورنو كاراباخ خلال اجتماع مرتقب بين ممثليهم والسلطات المركزية في أذربيجان، وفي المقابل أكدت حكومة ياريفان أن الأرمن في ناجورنو كاراباخ يمكنهم العيش تحت حكم أذربيجان لافتة إلى أنها منفتحة على المحادثات مع باكو بالرغم من التجربة التاريخية الصعبة.

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