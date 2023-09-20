ميدو يوجه رسالة لـ أوسوريو قبل مباراة الزمالك وبيراميدز

حرص أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، على توجيه رسالة إلى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك، قبل مباراة الفارس الأبيض المرتقبة غدًا ضد بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحات خلال برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " أوسوريو مدرب جيد ويتعامل مع المباريات الكبيرة بشكل جيد".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "الفريق يمر بفترة صعبة لأنها فترة انتقالية بسبب مجلس الإدارة، والمدرب أوسوريو يعمل مع الفريق ويدير الفريق بشكل جيد خاصة في المباريات الكبيرة".

وتابع: "ولكن يجب على أوسوريو أن يعلم جيدا أن كل فرق الدوري المصري الممتاز صعبة ويجب التعامل معها بحذر وتوازن كبير".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز:

وتتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد الدفاع الجوي مساء غد الخميس لمتابعة مباراة القمة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصل على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز.