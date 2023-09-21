طقس الأقصر.. أجواء خريفية على كافة المدن والمراكز

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، اعتدال حالة الطقس، وسجلت درجة الحرارة في الأقصر: العظمى 37، الصغرى 24، ويسود طقسًا معتدلا على أنحاء مدن المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن حالة الأجواء اليوم على كافة المحافظات والمدن المصرية، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت خرائط الطقس عن ظهور السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف حالة الأجواء، وانخفاض نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء الأمر الذي يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة .

وأعلنت الأرصاد الجوية انخفاض نسبة الرطوبة الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.