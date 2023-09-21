إفتتاح دوري خماسي كرة القدم بمركز شباب الجزازرة بالمراغة

إنطلقت فاعليات الدوري في خماسي كرة القدم بمركز شباب الجزازرة التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج حيث تم الإعلان عن الدوري وقت سابق في أماكن هي محط أنظار المترددين علي مركز الشباب لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المشاركين بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وضمن الخطة الداخلية للمركز .





وخلال اليوم الأول من فعاليات الدوري تنافس فريق الأمل والأهلي في أولى المبارايات وأسفر اللقاء عن فوز الأمل ٢ / ١ .





إستغلت إدارة مركز شباب الجزازرة أوقات الفراغ خلال العطلة الدراسية لتنفيذ هذا الدوري تلبية لرغبات أبناء القرية وشغل أوقات الفراغ لما هو مفيد ونافع.





وفي نهاية اليوم تبادلت الفرق المتبارية التحية بكل روح رياضية في مشهد أسعد الجميع.





ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي أن ملف الرياضة يلقي اهتماماً كبيراً من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي وجه لإعداد ملف أنشطة وفعاليات منوعه ومكثفه لإستيعاب النشئ والشباب والأعضاء داخل مراكز الشباب .





وفي سياق متصل أطلق مركز شباب باصونة التابع لإدارة شباب المراغة إشارة البدء للشروع في تنفيذ دوري في خماسي كرة القدم وذلك بملعب مركز الشباب وتقام فاعليات الدوري بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ليشهد المستطيل الأخضر سلسلة من اللقاءات الساخنة في بداية اليوم الأول من الدوري وسط تجمهر عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة.





تم الإعداد والتحضير المسبق وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة لتنفيذ الدوري ليكون اللقاء الأول بين فريقي الفرسان والنصر مباراة الأكثر إثارة وتشويق والتي كان الفوز حليفًا لفريق الفرسان بنتيجة ١ / ٠





وفي اللقاء الثاني تبارى فريقي الهلال والترجي وهي مباراة هز الشباك علي حد وصف الجمهور للمباراة والتي انتهت بفوز مستحق لفريق الهلال بنتيجة ٥ /٣ .





تمتاز رياضة كرة القدم بقبول واسع الإنتشار وشعبية كبيرة لذا حرصت إدارة مركز شباب باصونة بالمراغة بتنفيذ رغبات المترددين علي المركز الشباب لتكون مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج أكثر اندماجًا وجاذبية للشباب .





وفي نهاية اليوم تبادلت الفرق المشاركة التحية والسلام المتبادل شاكرين لإدارة مركز شباب باصونة لحسن النتظيم والإدارة.





ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بضرورة تنوع الأنشطة والفعاليات المختلفة لتناسب رغبات جميع المترددين علي مراكز الشباب متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح الدائم.