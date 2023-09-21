موعد بداية فصل الخريف رسميًا

موعد بداية فصل الشتاء.. يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد نهاية فصل الصيف، وبداية فصلي الخريف والشتاء 2023، حيث إنه من المقرر أن ينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، ومن المتوقع أن يسود الطقس الرطب ووجود نشاط للرياح فى بعض المناطق والتي تسهم في تلطيف الجو.





ويبدأ فصل الخريف، في 23 سبتمبر الجاري، كما يكون الموعد الرسمي لانطلاق فصل الشتاء، عقب 3 أشهر من بدء الخريف، ليكن الموعد رسميًا لبدء فصل الشتاء 21 ديسمبر المقبل، وعندها يحرص المواطنون على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، التي تساعدهم على استقبال الأجواء الباردة، دون التعرض لنزلات البرد.