بلدية المحلة يفوز على المقاولون العرب في الدوري المصري

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حقق بلدية المحلة الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الأول بالدوري المصري الممتاز .

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تمكن عبد سمانة لاعب فريق بلدية المحلة من تسجيل الهدف الأول في شباك المقاولون العرب في المباراة الجارية الآن على ستاد المقاولون العرب في افتتاحية الدوري المصري ..

وحصل بلدية المحلة على ركلة جزاء في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول ، ورجع حكم المباراة إلى تقنية الفيديو للتاكد من صحة ضربة الجزاء ليؤكد حكم الفيديو على صحة ركلة الجزاء .

وسجل عبد سمانة لاعب بلدية المحلة ركلة الجزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بلدية المحلة على المقاولون العرب بهدف دون رد .

في الشوط الثاني أحرز حسام أشرف لاعب بلدية المحلة المعار من صفوف الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 75 بصناعة فافر اكام من عمر المباراة .

تشكيل المقاولون العرب لمباراة بلدية المحلة

محمود ابو السعود في حراسة المرمى

في خط الدفاع أمير عابد ولؤي وائل وعبد الرحمن خالد جبنة وأحمد علاء و

في خط الوسط :جوزيف أوشايا وزياد فرج وعربي بدر

في خط الهجوم وأحمد فوزي ومحمد سالم وعمرو مرعي.

تشكيل بلدية المحلة لمباراة المقاولون العرب

في حراسة المرمي : محمود ماهر .

في خط الدفاع: محمد عمر الرزاق _ محمد صابر _ أحمد رضا _ حسام حسن .

في خط الوسط : يوسف حسن _ ماجد هاني _ عبد الرحمن اللاهوي.

في خط الهجوم : حسام أشرف _ عبد الرحمن سمانة _ عبد الناصر ديمارية

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز بلدية المحلة على المقاولون العرب بهدفين دون رد .

بهذه النتيجة رفع بلدية المحلة أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق بطولة الدوري النيل لموسم 2023_2024 .