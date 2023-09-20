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الخميس 21 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد إمام يوجه رسالة للجمهور بمناسبة عيد ميلاده

محمد إمام
محمد إمام

وجه الفنان محمد إمام، رسالة لجمهوره ومتابعيه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

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محمد إمام يعود للسينما بقوة فى 2024

حرص محمد إمام على توجيه الشكر لجمهوره بعد كم المعايدات التي وجهت إليه في عيد ميلاده، ونشر الفنان صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد “أبو نسب”، وعلق قائلًا:" انتو بجد خلينوا بوم عيد ميلادي مميز جدا من كتر البوستات والمعايدات والرسائل اللي بتجيلي .. شكرا على كل الحب ده ".

محمد إمام

وأضاف “إمام”، قائلًا:" وبالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم أبو نسب، الدكتور علي من أكتر الشخصيات اللي حبتها وأنا بعملها، استنوا فيلم جامد إن شاء الله  ديسمبر 2023 في جميع أنحاء العالم ".

 

قصة فيلم أبو نسب

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية الطبيب علي الذي يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

 

أبطال فيلم أبو نسب

«أبو نسب» من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ومن إخراج رامي إمام، ومن تأليف أيمن وتار.

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