اقرأ غدًا بالوفد.. الاثنين إعلان الجدول الزمني للسباق الرئاسي

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الاثنين.. إعلان الجدول الزمني للسباق الرئاسي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"الوطنية للانتخابات": نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

الهيئة تدعو المصريين إلى ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة

إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل والسماح للمندوبين بالتواجد في اللجان

اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من يشوه العرس الديموقراطي

د. وجدي زين الدين يكتب: الوفد واليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم

الحكومة توافق على قرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

وتنفيذ صرف زيادات تكافل وكرامة 6 شهداء وعشرات المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

النظام الانتخابي في انتظار الحسم