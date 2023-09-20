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الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. الاثنين إعلان الجدول الزمني للسباق الرئاسي

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الاثنين.. إعلان الجدول الزمني للسباق الرئاسي".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"الوطنية للانتخابات": نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين 

الهيئة تدعو المصريين إلى ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة 

إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل والسماح للمندوبين بالتواجد في اللجان 

اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من يشوه العرس الديموقراطي 

د. وجدي زين الدين يكتب: الوفد واليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم 

الحكومة توافق على قرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية 

وتنفيذ صرف زيادات تكافل وكرامة 6 شهداء وعشرات المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

 النظام الانتخابي في انتظار الحسم

 

الجريدة الورقية