الدقائق الأخيره تكتب انتصارًا مثيرًا لـ ريال مدريد على يونيون برلين

بلينجهام ينقذ ريال مدريد ويسجل في اللحظات بدوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة ريال مدريد ويونيون برلين بفوز الميرنجي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا 2023 – 2024.

بيلينجهام يسجل في فوز ريال مدريد على يونيون برلين

استحوذ ريال مدريد على مجريات اللقاء بالكامل ووصلت نسبة الإستحواذ إلى 75%، كما حاول الميرنجي على مرمى النادي الألماني في 30 محاولة للتسجيل.

وتمكن اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل الهدف الوحيد للميرنجي وهدف الفوز على يونيون برلين في الدقيقة 94 من عمر اللقاء ليعطي الملكي فوزًا مثيرًا على الفريق الألماني.

نجح يونيون في تحصين نفسه من خسارة كبيرة كما توقع الجمهور وطوال الـ 90 دقيقة كان صامدًا في خطوطه الدفاعية مع إخراج الكثير من المحاولات البيضاء أمام عملاق القارة الأوروبية في معقل البرنابيو.

بتلك النتيجة يكون ريال مدريد قد رفع رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بينما يكون يونيون برلين بدون نقاط في المركز الأخير.