تحذيرات من ظهور فيروسات فتاكة جراء جريمة بشرية مستمرة من 500 عام

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الجريمة البيئية بدأت منذ 500 عام، حيث بدأ استخدام الفحم بكثرة، مشيرًا إلى أن حجم المحروقات التي حدث على مدار هذه السنوات لم يحدث في تاريخ الكرة الأرضية، سواء حرق المحروقات المعروفة مثل البنزين والغاز أو الفحم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن درجة حرارة كوكب الأرض تخطت المعقول، حيث ارتفعت درجة الحرارة في آخر 100 عام بنسبة 0.9 درجة، وهذه النسبة كبيرة للغاية.

ظهور فيروسات

وعقب: “وصلنا لدرجة من غليان الكرة الأرضية لدرجة جعلت ارتفاع سطح الكرة الأرضية يصل لـ1.5 درجة، وهذا إن حدث فلن يستطيع العالم مواجهة التغيرات المناخية”.

وواصل: "لا يوجد أي فرصة لمواجهة التغيرات إلا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ، حتى لا نعدي 1.5 درجة سخونة للكرة الأرضي، وبالتالي تخرج الكرة الأرضية عن السيطرة".

وأضاف أن ارتفاع درجة الحرارة من شانه أن يؤثر على التوازن البيئي، من خلال اختفاء بعض أنواع الحيوانات، مشيرًا إلى أن ظهور الفيروسات الجديدة تنتج من اختفاء بعض أنواع الميكروبات التي كانت تقضي على هذه الفيروسات قبل ذلك.