أحمد موسى: الحكومة انحازت للمواطن بإيقاف تصدير البصل (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تحرك عاجل من الحكومة بشأن أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء شكوى المواطن خلال الفترة الأخيرة، من الارتفاع الكبير في أسعار البصل في الأسواق، الأمر الذي أحدث حالة من الغضب الكبرى في الأسواق بين المواطنين.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إن أسعار البصل في الأسواق وصلت لمستوى كبير جدا، إذ وصل سعر كيلو البصل إلى 30 جنيه دفعة واحدة، "البصل بقا أغلى من المانجا في السوق وده شيء مش طبيعي يا جماعة يعني".

الحكومة انحازت للمواطن بإيقاف تصدير البصل

وتابع أحمد موسى، أن الحكومة انحازت للمواطن، واتخذت قرارا عاجلا بإيقاف تصدير البصل حتى نهاية العام، وذلك في ضوء العمل على إيقاف ارتفاع أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء أن مصر واحدة من الدول المنتجة للبصل في الوقت الحالي.

وأردف، أن مصر تنتج 3 مليون طن من البصل، وتصدر جزء من إنتاجها، إذ تم تصدير أكثر من 370 ألف طن خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أسعار البصل من المقرر أن تنخفض خلال الفترة المقبلة.