توظيف 118 شاب وفتاة بمنطقة قفط الصناعية

سلم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 118 عقد عمل للشباب والفتيات بمصانع المنطقة الصناعية بقفط.

جاء ذلك بحضور محمد علي وكيل مديرية القوي العاملة، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة، وكل من نادية سليمان وعزة عبدالله فريق مكتب العمل، وملاك المصانع.

وأكد محافظ قنا، أن العقود التي تم تسليمها، شملت 107 عقد بشركة الوادي للصناعات الغذائية بواقع 71 شاب ، و36 فتاه ، و 3 من ذوي الهمم ، بالإضافة إلي 6 عقود بشركة ( ويكان للخدمات التكنولوجية ) من بينهم عامل من ذوي الهمم، و5 عقود بمصنع سماد قنا.

وأضاف الداودي، أن المحافظة تسعى من خلال إدارة تشغيل الشباب إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب فى مجال القطاع الخاص، وتحرير عقود معتمدة من مديرية القوى العاملة لهم، لضمان الحفاظ على حقوق العاملين بتلك المنشآت الصناعية، مشيراً إلى أن إدارة تشغيل الشباب تقوم بدور حلقة الوصل بين الشباب الراغبين فى العمل، وبين المصانع وشركات القطاع الخاص‪.