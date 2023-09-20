تونس تُعلن إحباط 23 عملية هجرة غير شرعية

تمكنت "السُلطات التونسية"، من إحباط 23 عملية هجرة غير شرعية، ونجدة وإنقاذ 463 مجتازًا "349 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء و 114 تونسيًا"، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا لـ إذاعة موزاييك التونسية؛ فإن ذلك يأتي في إطار حملة أمنية كبرى للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، بمرجع نظر إقليمي الحرس الوطني بصفاقس والوسط، ليلة أمس الثلاثاء.

وأضافت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنّه تمّ خلال هذه الحملة ضبط 53 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا مختلفة، وحجز 7 مراكب حديدية إلى جانب مبلغ مالي هام من العملة التونسية.

كما تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمهدية، تمكنت اثر مداهمة منزلين بمشاركة إدارة الاستعلامات والأبحاث من إلقاء القبض على 3 منظمي عمليات اجتياز وحجز 13 مركبا حديديا و38 طوقا مطاطيا بغاية استغلالها في عمليات الإبحار خلسة.

تونس تُعلن عودة الكهرباء في شبكة التوزيع بعد انقطاع مُفاجئ

قالت "وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية"، إنه تمت إعادة الكهرباء وتشغيل كامل المنظومة الكهربائية بنسبة 99% في مختلف مناطق البلاد، بعد الانقطاع المُفاجئ أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت الوزارة أن كل الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز تحولت على عين المكان للقيام بعمليات تفقد وإعادة التيار الكهربائي.

وأوضحت أن الانقطاع الشامل للكهرباء الذي طرأ من الساعة الواحدة صباحا إلى الخامسة فجرا صبيحة اليوم الثلاثاء، هو نتيجة عطب فني ولا وجود لأي انفجارات لا على مستوى المنظومة الكهربائية ولا على مستوى الأقاليم التابعة للشركة.