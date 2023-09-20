تعادل سلبي بين ريال مدريد ويونيون برلين في الشوط الأول بدوري الأبطال

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة ريال مدريد أمام نظيره يونيو برلين بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المواجهة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ريال مدريد يسيطر على يونيون برلين في انتظار الهدف

حاول ريال مدريد في 12 محاولة للتسجيل بنصف المباراة الأول لكنه لم يسجل أي منها وكان يمتلك النسبة الأكثر من الاستحواذ الذي وصل إلى 75% لصالح الميرنجي.

بتلك النتيجة يكون ريال مدريد على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال بنقطة وحيده بشكل مؤقت حتى نهاية اللقاء، ولمعرفة باقي نتائج الجولة.

يمتلك ريال مدريد على مقاعد البدلاء في مواجهة يونيون برلين كل من لونين وكانيزريس وتوني كروس وداني سيبايوس وفالفيردي وفران جارسيا وبراهيم وفرلاند ميندي وجونزالو وتوبياس.

بدأ ريال مدريد مباراة يونيون برلين بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: كيبا اريزابلاجا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز وروديجير وناتشو وآلابا.

في خط الوسط: لوكا مودريتش وكامافينجا وتشواميني.

في خط الهجوم: بيلينجهام ورودريجو وخوسيليو.