الجهات الأمنية توافق على طلب الأهلي بزيادة أعداد الجمهور أمام سان جورج

وافقت الجهات المعنية على طلب الجهاز الإداري للنادي الأهلي من أجل زيادة أعداد الجمهور لمواجهة سان جورج الأثيوبي، المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا.

الجهات الأمنية توافق على 30 ألف مشجع

كانت تنتظر إدارة النادى الأهلى رد الجهات المعنية بخصوص طلب النادي بزيادة أعداد الجمهور لحضور مواجهة سان جورج، وطلب الأحمر حضور 30 ألف مشجع مباراة الفريق الكروى الأول بالنادى مع سان جورج الإثيوبى في دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع من جماهير النادي أمام سان جورج.

يبدأ النادي الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سان جورج الإثيوبي، وكان الفريق قد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة في تاريخه .