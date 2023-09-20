أبو الغيط يلتقي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

استقبل السيد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني، اليوم 20 الجاري، السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية، بمقر إقامة العليمي في نيويورك، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

آخر تطورات الأزمة اليمنية

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن اللقاء تناول آخر تطورات الأزمة اليمنية حيث استمع أبو الغيط لاستعراض معمق من رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول العوائق التي تعترض سبيل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار يؤدي إلى تسوية سياسية. وتناول الرئيس اليمني تعنت الحوثيين، واستمرارهم في ممارسة الحصار الاقتصادي على المناطق الحكومية، فضلاً عن إطلاق الهجمات على عدن لمنع تصدير النفط، بما يُزيد من معاناة اليمنيين الاقتصادية والإنسانية في كافة أرجاء البلاد.

كما أكد السيد الرئيس على ترحيبه بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مواصلة الحوار مع الجانب الحوثي، توطئة لحوار يمني-يمني.

وقال رشدي إن أبو الغيط أكد على دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية في اليمن، معرباً عن أمله بأن تسفر الجهود الحثيثة التي تقودها السعودية عن تثبيت الهدنة في جميع أنحاء البلاد، والدخول في تسوية سياسية تسمح للجميع بأن يكون لهم مكان في اليمن في المستقبل، من دون استئثار لطرفٍ بالحكم، وبعيداً عن التدخلات الإقليمية أو الإملاءات الخارجية، حفاظاً على وحدة البلاد ومؤسساته.