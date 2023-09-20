مقعد تسوية المنازعات يواصل جلساته المعتادة بشرم الشيخ لحل مشكلات المواطنين

واصل مقعد تسوية المنازعات جلساته المعتادة، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وذلك بحضور المستشار وليد السباعى المستشار القانونى لمحافظة جنوب سيناء، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار إلى أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون، ونظر طلبات بعض المستثمرين و الشركات العاملة وانتهى إلى إيجاد حلول لها فى إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.