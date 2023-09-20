تونس تُعلن عودة الكهرباء في شبكة التوزيع بعد انقطاع مُفاجئ

قالت "وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية"، إنه تمت إعادة الكهرباء وتشغيل كامل المنظومة الكهربائية بنسبة 99% في مختلف مناطق البلاد، بعد الانقطاع المُفاجئ أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت الوزارة أن كل الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز تحولت على عين المكان للقيام بعمليات تفقد وإعادة التيار الكهربائي.

وأوضحت أن الانقطاع الشامل للكهرباء الذي طرأ من الساعة الواحدة صباحا إلى الخامسة فجرا صبيحة اليوم الثلاثاء، هو نتيجة عطب فني ولا وجود لأي انفجارات لا على مستوى المنظومة الكهربائية ولا على مستوى الأقاليم التابعة للشركة.

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

وأعربت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن أسفها على هذا الانقطاع الكلي للكهرباء، الذي يعود الى عطب فني بالأساس.

وفي وقت سابق اليوم أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه، على إثر انقطاع التيار الكهربائي فجر يوم الأربعاء، تحول وزير الداخلية كمال الفقي إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب.

وانتشرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر انفجارا وحريقا، وقال نشطاء إنه في محطة "رادس" للكهرباء، قبل أن يعم الظلام مختلف المناطق.