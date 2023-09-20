مدير عام وعظ جنوب سيناء ينظم زيارة ميدانية لمدينة سانت كاترين

قام الشيخ رفيق سليمان ناصف مدير عام وعظ جنوب سيناء، بزيارة ميدانية لمقر لجنه الفتوى الفرعيه بسانت كاترين، برفقة الشيخ حمادة السباعى مدير الدعوة؛ لمتابعه سير العمل وفى مستهل المتابعه تواجد الشيخ احمد محمد عبد الحليم الواعظ العام بالمنطقه بمقر اللجنة.

وفى السياق ذاته التقيا رئيس مجلس المدينه، ونقل له تهنئه فضيله الامام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تم خلال اللقاء التنسيق للعمل بالمدينة الى جانب ارسال القوافل الداخليه متتابعه إلى قرى ووديان المدينة.

وأكد على ضرورة الالتزام بالوسطية السمحة وبمنهج الأزهر الشريف فى نشر السماحه واليسر جديرا بالذكر تأتى هذه الزيارات بتوجيهات من فضيله الدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الاسلاميه