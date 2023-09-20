مبادرات حكومية للتعامل مع غلاء الأسعار.. وقف تصدير البصل وممارسة عالمية للقمح

تعكف الحكومة المصرية على حل العديد من أزمات ارتفاع الأسعار التي ضربت الشارع المصري في الآونة الأخيرة وتؤرق شريحة كبيرة من المجتمع المصري، من خلال مبادرات لاقتلاع جذور وأسباب كل سلعة على حدا..

تجلى هذا الأمر بوضوح اليوم بقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر في أطار ضبط الأسعار فضلا عن طرح ممارسة دولية لتوفير القمح جرى العمل عليها منذ شهور.

ايقاف تصدير البصل



قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

ممارسة دولية للقمح



من جهتها أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، 2023/9/19، أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح.

البرلمان يندد بغلاء الأسعار

فيما ندد عدد من نواب البرلمان بأزمات غلاء الأسعار وجشع التجار، تزامنًا مع دخول العام الدراسي الجديد، حيث طال الغلاء أسعار السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الدراسة والألبان ومنتجاتها، وهو ما يعني أن رقابة وزارة التموين غائبة تمامًا عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار".

ونوه البرلمان عن أن جشع التجار تجاوز الحدود والتصرفات في رفع الأسعار ويحتاج إلى يدٍ صارمة لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها من مكان إلى آخر.

