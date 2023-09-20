علام يصل العراق لحضور اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب

وصل عبدالحليم علام نقيب المحامين المصريين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والوفد المرافق له، صباح اليوم مدينة بغداد، وذلك لحضور اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والمشاركة في احتفالية يوم المحامي العراقي على هامش انعقاد الاتحاد.

كان في استقبال رئيس اتحاد المحامين العرب، الأستاذة أحلام اللامي نقيب المحامين العراقيين، ومن المقرر أن يلقي الأستاذ عبدالحليم علام، كلمة خلال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والذي تستضيفه نقابة المحامين بالعراق بعد غد الجمعة.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في الآتي:

ـ دعم العراق والوقوف معه ضد الإرهاب والتداخلات الخارجية.

ـ أزمة المياه في العراق بسبب خارجي.

ـ ختم الاجتماع بتكريم من طرف الاتحاد بمناسبة الاحتفال بيوم المحامي.

ويعقد على هامش الاجتماع احتفالية يوم المحامي العراقي، والتي ستعقد يوم السبت المقبل بمناسبة مرور أكثر من 90 عامًا على تأسيس نقابة المحامين بالعراق.