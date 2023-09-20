الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

علام يصل العراق لحضور اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب

لحظة وصول نقيب المحامين
لحظة وصول نقيب المحامين

وصل عبدالحليم علام نقيب المحامين المصريين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والوفد المرافق له، صباح اليوم مدينة بغداد، وذلك لحضور اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والمشاركة في احتفالية يوم المحامي العراقي على هامش انعقاد الاتحاد.

كان في استقبال رئيس اتحاد المحامين العرب، الأستاذة أحلام اللامي نقيب المحامين العراقيين، ومن المقرر أن يلقي الأستاذ عبدالحليم علام، كلمة خلال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والذي تستضيفه نقابة المحامين بالعراق بعد غد الجمعة.

 

ويتضمن جدول أعمال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في الآتي:

ـ دعم العراق والوقوف معه ضد الإرهاب والتداخلات الخارجية.

ـ أزمة المياه في العراق بسبب خارجي.

ـ ختم الاجتماع بتكريم من طرف الاتحاد بمناسبة الاحتفال بيوم المحامي.

ويعقد على هامش الاجتماع احتفالية يوم المحامي العراقي، والتي ستعقد يوم السبت المقبل بمناسبة مرور أكثر من 90 عامًا على تأسيس نقابة المحامين بالعراق.

مواد متعلقة

بداية الخريف.. الأرصاد توضح حالة الطقس

الدولار يتراجع قبل قرار الفيدرالي الأميركي

ضوابط ومحظورات الدعايا للانتخابات الرئاسية

الجمعية الفلكية: بقعة شمسية كبيرة تؤثر على الأرض

سويلم يبحث مع مدير مكتب منظمة الفاو سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين

وزير الري ونظيره الجنوب سوداني يختتمان فعاليات اللجنة الفنية المشتركة

السلطات السورية تحذر من طائر عدواني

انخفاض أسعار 5 سلع أساسية في مصر
الجريدة الورقية