أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة الجونة بالدوري المصري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة، عن تشكيل فريقه لمواجهخة نظيره الجونة في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري "دوري النيل".

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:-

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – شريف رضا – محمود وحيد

الوسط: إسلام جابر – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: مصطفى البدري - فادي فريد - حسين فيصل

موعد مباراة سموحة و الجونة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة سموحة والجونة اليوم الأربعاء، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، و الثامنة بتوقيت أبوظبي.