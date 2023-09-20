تخطط أوكرانيا وكينيا لإقامة "مركز للحبوب" في شرق أفريقيا

انعدام الأمن الغذائي

أعلنت أوكرانيا إنها ستنشئ "مراكز حبوب" في كينيا وأجزاء أخرى من أفريقيا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.

وكشف مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الخطة، دون تقديم تفاصيل كثيرة، بعد أن التقى بنظيريه الكيني والجنوب أفريقي في نيويورك.

أوكرانيا هي المورد الرئيسي للحبوب إلى أفريقيا.

وفي يوليو، أثار انسحاب روسيا من خطة سمحت بتصدير المواد الغذائية من أوكرانيا المخاوف بشأن النقص في القارة.

وارتفعت أسعار الحبوب العالمية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

عندما تحدث الرئيس زيلينسكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، اتهم روسيا باستخدام كل شيء كسلاح، من الغذاء إلى الطاقة.

وأثناء وجوده في نيويورك، التقى بالرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.

وفي بيانه حول الاجتماع، قال روتو إن الرئيس الأوكراني تعهد بإنشاء "مركز للحبوب" في مدينة مومباسا الساحلية في كينيا للمساعدة في معالجة نقص الغذاء في شرق أفريقيا.

لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل حول ما سيترتب على ذلك، أو كيف ستصل الحبوب إلى هناك.

وكانت كينيا واحدة من أبرز الداعمين لأوكرانيا في أفريقيا بعد الغزو الروسي.

ومن ناحية أخرى، حافظت جنوب أفريقيا على موقف أكثر حيادية. وفي يونيو، قاد الرئيس رامافوزا بعثة سلام أفريقية إلى كل من أوكرانيا وروسيا.

وقال رامافوسا إنه ناقش مع الرئيس الأوكراني "سبل المضي قدما في مبادرة السلام". وتحدثا أيضًا عن إحياء صفقة الحبوب التي شهدت تصدير الأغذية الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأخبر زيلينسكي رامافوزا أن أوكرانيا تحاول إيجاد طرق بديلة لتوريد الحبوب إلى أفريقيا.

وقال زيلينسكي: "لقد مرت العديد من السفن المحملة بالحبوب بنجاح عبر هذه الطرق على الرغم من الوضع الصعب".

إن انسحاب روسيا من مشروع الحبوب يمنع أوكرانيا من استخدام قناة البحر الأسود لنقل المواد الغذائية والصادرات الأخرى إلى أفريقيا ومناطق أخرى.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجديد الخطة بعد انتهاء صلاحيتها في يوليو من هذا العام.

وقال إن روسيا لن تجدد الاتفاق إلا إذا وافقت الدول الغربية على شروط معينة، من بينها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.

وفي يوليو، قدمت روسيا الحبوب المجانية لستة دول أفريقية: بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإريتريا.

المصدر: بى بى سى افريقيا