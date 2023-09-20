تشكيل ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل الميرنجي الذي سيخوض مواجهة يونيون برلين الألماني، في الجولة الأولى من مواجهات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين

ويقود لوكا مودريتش تشكيل ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين وبجواره كامافينجا وتشواميني وبيلينجهام، وجاء التشكيل بطريقة لعب 4-3-3، مكون من:-

في حراسة المرمى: كيبا اريزابلاجا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز وروديجير وناتشو وآلابا.

في خط الوسط: لوكا مودريتش وكامافينجا وتشواميني.

في خط الهجوم: بيلينجهام ورودريجو وخوسيليو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ريال مدريد في مواجهة يونيون برلين كل من لونين وكانيزريس وتوني كروس وداني سيبايوس وفالفيردي وفران جارسيا وبراهيم وفرلاند ميندي وجونزالو وتوبياس.

ينافس ريال مدريد في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا والتي تضم كل من أندية نابولي الإيطالي ويونيون برلين الألماني وسبارتا براجا البرتغالي.