الهربس.. مرض يسبب الالتهابات الجلدية تعرف على أعراضه

الهربس هو فيروس يسبب الالتهابات الجلدية، وقد تستمر العدوى طوال حياتك، وتتسبب في تقرحات وبثور مؤلمة أو حكة تأتي وتذهب. عادة لا يسبب فيروس الهربس البسيط مشاكل حادة، ولكن يمكن أن يكون خطيرا على الرضع والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، وهناك نوعان من الهربس:

يميل الهربس 1 (HSV-1، المعروف باسم الهربس الفموي) إلى التأثير على فمك أو وجهك. إنه يسبب قروحا باردة. ينتشر HSV-1 من خلال ملامسة اللعاب (البصق).

الهربس 2 (HSV-2، المعروف باسم الهربس التناسلي) هو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (STI). إنه يسبب تقرحات على الجلد تتلامس مع الأعضاء التناسلية للشخص المصاب.

في بعض الأحيان يمكن أن تؤثر عدوى الهربس على أجزاء أخرى من جسمك، مثل عينيك أو أجزاء أخرى من بشرتك.

أعراض الهربس

معظم الأشخاص المصابين بفيروس HSV لا يعرفون أنهم مصابون به، وقد لا يكون لديهم أعراض أو لديهم أعراض خفيفة جدا.

تبدأ الأعراض بعد حوالي 2 إلى 12 يوما من التعرض للفيروس. قد تشمل:

ألم أو حكة حول الأعضاء التناسلية

نتوءات صغيرة أو بثور حول الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج أو الفم

القرحة المؤلمة التي تتشكل عندما تمزق البثور وتنزف أو تنزف

الجلبات التي تتشكل عندما تلتئم القرحة

التبول المؤلم

إفرازات من مجرى البول، الأنبوب الذي يطلق البول من الجسم

إفرازات من المهبل

خلال التفشي الأول، قد يكون لديك عادة أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل:

حمى

صداع

آلام في الجسم

تورم الغدد الليمفاوية في الفخذ

الاختلافات في موقع الأعراض

تظهر القروح حيث تدخل العدوى الجسم. يمكنك نشر العدوى عن طريق لمس قرحة ثم فرك أو خدش منطقة أخرى من جسمك. يتضمن ذلك أصابعك أو عينيك.

يمكن أن تتطور القرحة على أو في:

الأرداف

أفخاذ

مستقيم

فتحة الشرج

فم

الإحليg

فرج

مهبل

عنق الرحم

قضيب

كيس الصفن