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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الداخلية يتقدم على إنبي في الشوط الأول من الدوري المصري

الداخلية و إنبي
الداخلية و إنبي

إنتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الداخلية و إنبي، بتقدم الأول بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن، ضمن منمافسات الجولة الأولي من الدوري المصري.

 

أحرز الهدف الوحيد في هذا الشوط عبدالعزيز السيد لاعب الداخلية في الدقيقة 36، جاء الهدف بعد رمية تماس طولية لصالح الداخلية سددها محمد الظريف من يسار منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع، لتصل إلى زيزو ليسدد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

 

يذكر أن أعلن الجهاز الفنى لفريق الداخلية بقيادة ميمي عبدالرازق، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، في الجولة الأولي من مسابقة الدوري المصري الممتاز، موسم 2023-2024.

 

و جاء تشكيل الداخلية  التالي:-


حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: عبدالعزيز سيد، أحمد عماد، محمود صابر، وكريم يحيى

خط الوسط: كمبادي، محمود عبدالعزيز، ومحمود السيد.

خط الهجوم: على الزهدي، محمد أسامة، ومحمد علاء.

 

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