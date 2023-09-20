عزيز مرقة يطرح "مجننانى" بشكل جديد

أعاد الفنان عزيز مرقة، طرح أغنية “مجنناني”، على طريقة الفيديو كليب بتوزيع موسيقي جديد، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية مجنناني، من كلمات محمد شافعى وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر ماهر الملاخ، ومن إخراج بيشوى يسى، وهى إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، وتم طرحها على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى.



أغنية "مجننانى" تم تصويرها داخل أحد الاستوديوهات، لتتناسب مع أجواء موسم الشتاء، وهذه المرة ظهر عزيز بشكل مختلف يكشف عن كيفية تنفيذه للأغنية، وقام بتجسيد دور عازف لأكثر من آلة موسيقية من بينها آلة البيانو، وآلة اليوكوليلي القريبة من آلة الجيتار إلا أنها تحتوي على 4 أوتار فقط، وظهر معه "سيكا" عازف آلة الكونترباص، والموزع الموسيقى ماهر الملاخ.



تفاصيل أغنية “مجنناني”:

يذكر أن الفيديو كليب الأول لأغنية "مجننانى" لاقى الإعجاب على مواقع السوشيال ميديا ويتصدر حاليًّا المشاهدات على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية، وقد تم تصويره فى قرية بإحدى المدن الساحلية فى مصر، ودارت فكرته فى إطار تشويقى رومانسى، مليء بالطاقة الإيجابية مع الأجواء الصيفية، ونقل عزيز ومقدمة البرامج الإذاعية لينة الطهطاوي من خلال فكرة التصوير رغبة الجمهور، فى تقديم عمل فنى يجمع بينهما، بعد ظهورهما منذ فترة وإثارتهما للجدل فى أحد البرامج الشهيرة.