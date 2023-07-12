عزيز مرقة ولينة الطهطاوي .. أجواء صيفية ورومانسية في “مجنناني”

طرح الفنان عزيز مرقة، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “مجنناني”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.





أغنية "مجننانى" من كلمات محمد شافعى وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر ماهر الملاخ، ومن إخراج إسلام هشام، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

تم تصوير الفيديو كليب فى قرية بإحدى المدن الساحلية فى مصر، ودارت فكرتها فى إطار تشويقى رومانسى، ملئ بالطاقة الإيجابية مع الأجواء الصيفية، وينقل عزيز ومقدمة البرامج الإذاعية لينة الطهطاوي من خلال فكرة التصوير ما أراده ورغبه الجمهور خلال الفترة الماضية، فى تقديم عمل فنى يجمع بينهما، بعد ظهورهما منذ فترة وإثارتهما للجدل فى أحد البرامج الشهيرة.





يذكر أن هذا هو التعاون الخامس بين الفنان عزيز مرقة والمنتج محمد جابر، بعد أغنية" أحلى واحدة" كلمات منة القيعى وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى ديسكو مصر، و"ضلك أبكى" كلمات عزيز مرقة وتوزيع لؤي حجازي، و"بحبك للسما" كلمات وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، و"بتسألينى" كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ.