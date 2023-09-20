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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الذهب يستقر انتظارًا لإعلان قرار الفائدة

الذهب
الذهب

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب العالمي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، مع ترقب المستثمرين أحدث التصريحات والتوقعات بخصوص أسعار الفائدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

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مفاجأة بأسعار الذهب في محال الصاغة اليوم الأربعاء

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 - 9 - 2023 في سوق الصاغة

 

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.09 دولار للأونصة لتظل دون أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر والذي سجلته أمس الثلاثاء، وتراجعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1951.10 دولار للأونصة.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك (يو.بي.إس) "ستظل أسعار الذهب في نطاق التداول على المدى القصير". وتوقع أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنهجه المعتمد على البيانات، وأشار إلى أن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُثّبت مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لكنهم سيشيرون أيضا في توقعات اقتصادية جديدة إلى ما إذا كانت الحاجة لرفع أسعار الفائدة أكثر قبل نهاية العام لا تزال مستمرة.

وستعلن لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارها وتوقعاتها المحدثة في الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، ومن المقرر أن يعقد باول مؤتمرا صحفيا في الساعة 1830 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.25 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 941.03 دولار. وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1276.22 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2526 جنيها.

عيار 21 يسجل 2210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1894 جنيها .

الجنيه الذهب 17680 جنيها.

تفاصيل حركة الذهب عالمياً 

شهدت أسعار الذهب ارتفاع خلال تداولات أمس الثلاثاء لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين وذلك في ظل تراجع الدولار من أدنى مستوياته في 6 أشهر، قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. 

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1934 دولار للأونصة بعد أن ارتفع اليوم بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد ارتفاع أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.5% ويربح 10 دولارات للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1934 دولار للأونصة.

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الجريدة الورقية