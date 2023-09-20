معاون وزير الإسكان يفتتح معرض سيتي سكيب "مصر 2023" في نسخته الـ12

افتتح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتبه، النسخة الـ12 لمعرض سيتي سكيب "مصر 2023"، الذى تنظمه شركة إنفورما ماركتس، الرائدة عالمياً في تنظيم المعارض، ويستمر حتى 23 سبتمبر، بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



ويشارك في معرض سيتي سكيب 2023، أكثر من 70 عارضاً، ويضم عدداً كبيراً من المشروعات العقارية ذات التصميمات المعمارية العالمية الحديثة، ويتيح المعرض فرصة لمناقشة مستجدات القطاع العقاري محلياً وعالمياً، والتواصل وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال العقارات بين المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجي، بما يسهم في رسم مستقبل خريطة العقارات في مصر، ويعمل على تحفيز فرص الاستثمار محلياً وعالمياً.