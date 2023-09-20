الوطنية للانتخابات تستعرض جهودها لإجراء الانتخابات الرئاسية

خلال مؤتمر صحفي..

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإعلان الجدل الزمني المنظم للعملية الانتخابية الاثنين المقبل 25 سبتمبر.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتشرف أن تعقد مؤتمرها الأول استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي خامس انتخابات تعددية تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو.

أضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أمس، أن كل مواطن مسجل بقاعدة بيانات الناخبين له الحق في المشاركة في التصويت في الانتخابات و اختيار الرئيس الذي يمثله من خلال إنتخابات ديمقراطية نزيهة، اعمالا لحقه الدستوري والقانوني.

وقال المستشار أحمد بنداري، إن الهيئة الوطنية وهي هيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون وتختص دون سواه بادراة الانتخابات وإصدار كافة الاجراءات، وفقـا لأحكام القوانين، وإعداد قاعــدة بيانــات الناخبيــن مــن واقــع بيانــات الرقــم القومــي، وتحديثهــا وتعديلهــا، ودعــوة الناخبيــن للانتخابــات، وتحديــد مواعيدهــا، ووضــع الجــدول الزمنــي منهــا، و فتــح بــاب الترشــح، وتحديــد المواعيــد الخاصــة بــه، وتلقــي طلبــات الترشــح، وفحصهــا، والتحقــق مــن اســتيفائها للشــروط المطلوبــة، والبــت فيها، وإعــلان أســماء المترشــحين ووضــع قواعــد ســير عمليــة الانتخابــات، وندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز للانتخابات، وتحديد مراكز الإقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء ، وتحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات فضلا عن النظر في التظلمات من خلال المحكمة الدستورية العليا.

وأشار إلى قيام الهيئة بدروها بالنظر في التظلمات والطعون المقدمة من المرشحين والنظر فيها في ضوء ما كفله الدستور والقانون، وكل من له حق في الطعن على قرارات الهيئة، سنتعهد في البت في كل هذا الإجراءات، وتتعهد الهيئة بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات أعمال حقهم متى توافرت فيهم سمات الترشح، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة ومراجعة كافة الطلبات لما يتطلبه القانون من شروط لتعلن الهيئة بدروها عن أسماء المرشحين الذين سيخوضون السباق الرئاسى.

وتعهد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسيه اعمال حقهم كاملا متي توافرت فيهم شروط الترشح ، حيث يتقدم كل راغب بأوراقة الي الهيئة مكتملة الاوراق لتعلن الهيئة بعد ذلك اسماء المرشحين وتحدد لهم توقيتاتهم للدعاية الانتخابية لعرضها على الناخبين .. مؤكداً ان الهيئة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ، وان الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل، وأنها ستتيح لمندوبي المرشحين بالتواجد في اللجان الانتخابية الفرعية والرئيسية والسماح لكافة مؤسسات المجتمع المدني وممثلي ومندوبي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية، مطالبا جميع المؤسسات والهيئات بسرعة تسجيل البيانات ، كما طالبت الهيئة الجميع ضرورة الالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة مع عدم نشر أي اخبار باسمها الا من خلال قنواتها الشرعية، مؤكدا بأن أي تجاوز في أعمال الهيئة سيتم التعامل معه بالقانون.

وثمن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات البيان الصادر عن مجلس إدارة الحوار الوطني، مؤكدا أن الهيئة الوطنية ملتزمة بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر أثناء العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة .

وقال إن الهيئة لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو مؤسسة تتطاول أو تعمل على تشوية صورة العرس الديمقراطي والخروج به عن الضوابط المنظمة لهذا الشأن وان تخرج الإنتخابات الرئاسية بشكل يليق باسم مصر وشعبها العظيم .

واستعرض مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الانجازات والجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما طالبت الوطنية للانتخابات المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات الرئاسيه المقبلة .