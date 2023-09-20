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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 1979 مريض فى قافلة علاجية بقرية ميت أبو خالد بالدقهلية

الكشف الطبي
الكشف الطبي

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين والثلاثاء18-19 سبتمبر الماضيين في قرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل  بالدقهلية، وذلك بحضور اللواء محمود ضياء الدين رئيس مجلس ومدينة ميت غمر، ومحمد سمير فرحات رئيس الوحدة المحلية بميت ابو خالد.
 

وتم توقيع الكشف على 1979 مريض، وضمت  12 عيادة  منهم ( 2باطنة - 2أطفال - جراحة - جلدية - اسنان - تنظيم  أسرة ). فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وشمل التوقيع الطبى باطنة274 أطفال293 جراحة 180  أنف وأذن 241  جلدية 222 رمد،رمد،          و179 أسنان207 عظام  213 نسا وتنظيم اسرة 170، كما تم إجراء عدد 225 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  139 حالة أشعة عادية  وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات  لـ 143مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 25 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.
من جانبه لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 17 ندوة تثقيفية ، و  141حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

الجريدة الورقية