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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بنداري: الهيئة الوطنية ستدون الصورة النهائية لإرادة الشعب

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ستدون الصورة النهائية لإرادة الشعب لأنه المصدر الرئيسي للسلطات ولكل مواطن الحق في انتخاب رئيسه والصندوق سوف يفرز إرادة الشعب.

 إطلاع الرأي العام على الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة  بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لإطلاع الرأي العام على الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان الجهاز التنفيذي  أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد بالانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

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