تونيس هيراكليون مدينة غارقة في خليج أبي قير بالإسكندرية (القصة الكاملة)

بالتزامن مع اكتشاف البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الأوروبي للآثار البحرية، معبدًا للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد، وعدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب، وذلك خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية، تستعرض الوفد فى السطور التالية القصة كاملة لمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية:

القصة كاملة لمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية

تاريخ المدينة هيراكليون المفقودة

ازدهرت المدينة أيام الفراعنة، ودمرت مع مرور الوقت حيث أضعفتها مجموعة من الزلازل وأمواج تسونامي وارتفاع منسوب مياه البحر وفقًا لعلماء الآثار.

في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد على الأرجح بعد فيضان شديد انهارت المباني الأثرية في هيراكليون في الماء وبقي بعض سكانها في ما تبقى من المدينة خلال العصر الروماني وبداية الحكم العربي، ولكن بحلول نهاية القرن الثامن الميلادي غرقت بقية هيراكليون تحت البحر الأبيض المتوسط وفقا لموقع جريك ريبورتر.

عرفت هيراكليون باسمها الأصلي والمصري Thonis، وتسمى أحيانًا Thonis-Heracleion، وكانت تقع على بعد 32 كيلومترًا "20 ميلًا" شمال شرق الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط في خليج أبو قير على بعد 2.5 كيلومتر من الساحل تحت عمق عشرة أمتار فقط "ثلاثين قدمًا" من المياه.

قبل أن تكون الإسكندرية بصيصًا في عين الإسكندر الأكبر تمتعت هيراكليون بأيام مجدها حيث كانت بمثابة الميناء الرئيسي لدخول مصر للعديد من السفن القادمة من جميع أنحاء العالم اليوناني.

تم بناء ثونيس في الأصل على بعض الجزر المجاورة في دلتا النيل حيث كانت تتقاطع مع قنوات مع عدد من الموانئ والمراسي المنفصلة كما تم إنشاء أرصفة لها ومعابد رائعة ومنازل الأبراج بالعبّارات والجسور والعوامات.

كانت المدينة مركزًا تجاريًا أو ميناءً تجاريًا وفي العصر المتأخر لمصر القديمة كانت الميناء الرئيسي للبلاد للتجارة الدولية وتحصيل الضرائب.

معابد هيراكليون

تضم المدينة معبدا كبيرا لخونسو ابن آمون الذي كان معروفًا عند الإغريق باسم هرقل وفي وقت لاحق، أصبحت عبادة آمون أكثر بروزًا، خلال الوقت الذي كانت فيه المدينة في أوجها بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد، كان يوجد معبد كبير مخصص لآمون جريب، الإله الأعلى لمصر في ذلك الوقت، في وسط المدينة.

قام الفرعون نخت أنبو الأول بالعديد من الإضافات إلى المعبد في القرن الرابع قبل الميلاد اشتهرت الملاذات في هيراكليون المخصصة لأوزوريس والآلهة الأخرى وجذبت الناس من جميع أنحاء مصر.

خلال القرن الثاني قبل الميلاد تعرضت المدينة للكوارث المتعددة ثم حلت مدينة الإسكندرية التي أسسها الإسكندر الأكبر محل هيراكليون كميناء رئيسي لمصر.

رأى الخبراء عن مدينة هيراكليون المفقودة :

وفى هذا السياق قال الدكتور مجدى شاكر، كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار، أن اكتشاف معبد الآلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد أثناء أعمال التنقيب تحت الماء في مدينة هيراكليون بخليج أبو قير بالإسكندرية يمكن أن يساعدنا في الوصول إلى مقبرة كليوباترا.

وأشار " كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار "، خلال تصريحات صحفية ، أن هذا الاكتشاف يؤكد أن مصر لديها آثار في كل مكان سواء تحت الأرض أو فوق الأرض أو حتى تحت الماء، معتبرًا أن اكتشاف معبد الآلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد يؤكد أنه كانت لدينا مدينة قبل إنشاء الإسكندر لمدينة الإسكندرية، كما أن مدينة هيراكليون كانت موجودة قبل إنشاء مدينة الإسكندرية.

وأوضح أن وجود معبد لأفروديت يؤكد إنه كان هناك يونانيين يعيشون في هذا البلد ووجود نوع من التسامح الديني، لأنه تم العثور بجواره على معبد للآلة أمون.

ومن جانبه قال إسلام سليم، رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة السياحة، الشكر للقوات المسلحة والقوات البحرية، بسبب مساعدتهم في اكتشاف أثار كثيرة تحت المياه، مؤكدا أن هؤلاء هم أصحاب الفضل الأول، ليس فقط في هذه المنطقة لكن في كل سواحل مصر.

وأشار " رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة السياحة "، فى تصريحات صحفية ، ان مدينة تونيس تعرضت لزلزال أرضي خسف بها الأرض، موضحا أن مدينة تونيس هيراكليون الغارقة تقع على بعد 7 كم من ساحل أبو قير”.

وأوضح أن المدينة كانت تعتبر أكبر ميناء لمصر على ساحل البحر المتوسط قبل أن يؤسس الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد، مضيفا: “تسببت الزلازل التي ضربت البلاد قديما في غرق المدينة بالكامل تحت سطح البحر،وقد تم إعادة اكتشافها عام 2000م”.

ولفت إلى أن مصر لها باع طويل في الاثار الغارقة، موضحا: " الأمير عمر طوسون أول من اكتشف الآثار الغارقة في مصر، وهذا يؤكد أن مصر بسواحلها ويابستها لاتنضب ابدًا من الاثار والتاريخ ".

وكشف أنه تم العثور على معبد أفروديت، ووعلى ميناء، وحطام 37 سفينة غارقة في هيراكليون، متابعا:" بحلم بإكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر ومقبرة كليوباترا، لإنه ا ستغير العالم".