وزير الصحة يعقد لقاء تشاوريا مع «توني بلير» مؤسس معهد توني بلير للتغيير العالمي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالصحة والسكان، لقاء تشاوريا مع السيد توني بيلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق ومؤسس معهد توني بلير للتغيير العالمي، وذلك على هامش الدورة الـ 78 من اجتماعات «الجمعية العامة للأمم المتحدة» بنيويورك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خلال اللقاء مع السيد توني بلير، العديد من الملفات المتعلقة بكيفية الاستثمار في الشعوب والأفكار والبنى التحتية، بما يضمن رفاهية الحياة للأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ومعهد توني بلير للتغيير العالمي، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تدريب مقدمي الخدمات على أحدث النظم التكنولوجية.

وتابع «عبدالغفار» إن اللقاء تطرق إلى تكنولوجيا استخدام ما يسمى بـ«الهوية الرقمية» التي تعد أحدث نظم إدارة المعلومات، من خلال تخصيص محفظة رقمية لكل فرد تتيح الوصول إلى بيانات المواطن وتعد ثورة في قطاعي التعليم والصحة وغيرهما .