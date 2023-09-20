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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الوطنية للانتخابات: نكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية كامل الحقوق

المسشتار أحمد بنداري
المسشتار أحمد بنداري

قال المسشتار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تتعهد الهيئة بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملًا متى توفرت فيهم شروط الترشح. 

الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات

وتابع المسشتار أحمد بنداري، الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه ، وتؤكد الهيئة وهي مستقلة تمامًا بحكم الدستور والقانون وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشارف عليها. 

 

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهئية تنظر التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ ، وذلك كله في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة مممن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء المحكمة الإدارية العليا. 

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. 

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