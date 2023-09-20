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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الوطنية للانتخابات: "الشعب المصدر الرئيسي للسلطات وله كل الحق في اختيار رئيسه"

مدير الجهاز التنفيذي
مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: “الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه، وتؤكد الهيئة وهي مستقلة تمامًا بحكم الدستور والقانون وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها”. 

 استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة:

 أضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تنظر التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك كله في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة ممن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء المحكمة الإدارية العليا. 

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. 

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