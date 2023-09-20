تحرير 27 مخالفة موقف عشوائي

تمكنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية من ضبط 27 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات



يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين كافة لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفى إطار مواصلة الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.