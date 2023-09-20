ندوة توعوية عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه بمنيا القمح

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية؛ قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوات توعوية لائمة وخطباء مساجد مدينة منيا القمح وذلك خلال اجتماعهم الدوري لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتحقيق الامن المائي المستدام.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الهدف من تنظيم الندوة هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياه اليومية، وكذلك الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للأئمهة والخطباء، لتعريفهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه، والحفاظ عليها، كمورد هام ورئيسي للحياه، وتفعيلا لدور الائمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية، وصولا لتحقيق الأمن المائي المستدام.