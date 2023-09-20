وزارة العمل: "تعزيز علاقات العمل بشركة مقاولات بشرم الشيخ"

أعلنت وزارة العمل، عن نجاح مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء في تحقيق مستحقات 18 عاملًا بإحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع أحد أكبر المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، والتى بلغت 97 ألفًا و675 جنيهًا، وتسليم العمال مستحقاتهم، بعد نجاح التسوية الودية التى قام بها مكتب عمل شرم الشيخ مع مسئولى الشركة.

يأتي ذلك فى إطار سعى المديرية بأجهزتها كافة للعمل على حماية ورعاية حقوق العمالة داخل قطاعات العمل المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، والتواجد المستمر بين العمال لتهيئة مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

أوضح أشرف علم الدين مدير مديرية جنوب سيناء فى تقريرٍ للوزارة، أن المديرية حريصة بصفة دائمة على حماية ورعاية حقوق العمال، وتعزيز العلاقات مع أصحاب الأعمال، وكذلك الاستماع إلى مطالبهم المشروعة وتحقيقها بصفة ودية، واتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون فى بعض الشكاوى، ومؤكدًا استعداد أجهزة المديرية لتلقي أية شكوى عمالية فردية أو جماعية والرد عليها فى إطار أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك فى ظل الجمهورية الجديدة جمهورية العمل التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.